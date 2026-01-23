- Home
- ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದವರೆಗೆ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ತರೋ ಆಪತ್ತು
ಬಿಸಿನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪರಮ ಸುಖಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶೀತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಏಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಒಣಗಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗುವ ಚರ್ಮ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೆಬಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಕೆಂಪು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರು ನೆತ್ತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ
ಬಿಸಿನೀರಿನ ಹಬೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಭಾರ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಿಸಿನೀರು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಪುರುಷರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
