- ನೀವು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
Sleep Research 2026: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, 'ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಹಿಸತ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಈ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಇದು ತಪ್ಪು
ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ! ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರಾಮ ಎನಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮಾತ್ರ ಸತತ ಎರಡು ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ದಣಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು (Neurologist) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ದಣಿದಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ "ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Brain power) ಸತತವಾಗಿ 2 ದಿನ (48 ಗಂಟೆ) ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ದಣಿದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಕೊರತೆ: ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವೇಗ ನಿಧಾನ: ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತ : ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೆದುಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. ನಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಮೆದುಳಿನ 'ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್'
ಡಾ. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆದುಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಸ'ವನ್ನು (Toxins) ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ 'ರಿಪೇರಿ' ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು?
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (Adults): ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ (Teens): 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ: 9 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ "Life Hack" ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೀಡುವ 'ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಒತ್ತಡ' (Cumulative Stress). ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
