ಕೇವಲ 'ಕಿಸ್' ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಲೇಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಚುಂಬನದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ!
Benefits of kissing: ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚುಂಬನವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಚುಂಬನವು ಹಗುರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಂಬನದ ಬಗ್ಗೆ. ಚುಂಬನವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಚುಂಬನವನ್ನು ದೇಹದ ಅನೇಕ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಗುರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚುಂಬನವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಚುಂಬನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸರಳ ಮುತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸುಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತೀವ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಚುಂಬನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 34 ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹವು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚುಂಬನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸುಡುತ್ತೆ?
ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸರಳ ಚುಂಬನವು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಚುಂಬನವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5 ರಿಂದ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 6 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಚುಂಬನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಚುಂಬನವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ನಂತಹ "ಹಿತವಾದ ಭಾವನೆ" ನೀಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚುಂಬನದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಚುಂಬನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚುಂಬನವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಟೋನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚುಂಬನವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚುಂಬನವು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೋಜಿನ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
