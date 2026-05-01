Heart Disease: ಈ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಆಗಾಗ ತಿನ್ನಿ!
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿಂದಾಗ, ದೇಹವು ಪ್ಯೂನಿಕಾಲಾಜಿನ್ (PC) ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಯುರೋಲಿಥಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಯೂನಿಕಾಲಾಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ದಾಳಿಂಬೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆ, ಫೋಲೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ನಾನ್-ಹೀಮ್ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂನಿಕಾಲಾಜಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಕ್ (ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ) ಅಸ್ಥಿರಗೊಂಡು ಒಡೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಪ್ಲೇಕ್ಗಳನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತಕಾರಿ ಸೈಟೋಕಿನ್ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.