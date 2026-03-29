ದಿಂಬಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಸುವ ಸಮಯ... ಈ 3 ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ದಿಂಬನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಪುಟಿದೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕಾರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಬದಲಿಸುವ ಸಮಯ.
ಕೊಳಕಾದ ಕವರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ ಬದಲಿಸಿ
ಪಿಲೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ದಿಂಬಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಿಂಬನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಫಂಗಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು, ದಿಂಬನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
