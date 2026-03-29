ದಿಂಬನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು? ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಳಸಬಹುದು?

ನೀವು ಬಳಸುವ ದಿಂಬು ಮತ್ತು ಅದರ ಕವರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
health-life Mar 29 2026
Author: Chethan Kumar Image Credits:Freepik
ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು?

ದಿಂಬಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಸುವ ಸಮಯ... ಈ 3 ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 

ದಿಂಬು ಬದಲಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ದಿಂಬನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಪುಟಿದೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕಾರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ,  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಬದಲಿಸುವ ಸಮಯ.

ದಿಂಬಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ದಿಂಬುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ದಿಂಬುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬದಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ದಿಂಬಿನಂತೆಯೇ, ಅದರ ಕವರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬದಲಿಸಿ

ಕೊಳಕಾದ ಕವರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.  2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ ಬದಲಿಸಿ

ದಿಂಬನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ

ಪಿಲೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ದಿಂಬಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಿಂಬನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಫಂಗಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಗತ್ಯ

ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು,  ದಿಂಬನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

