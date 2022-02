Health Alert: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನ ತಪ್ಪಿಯೂ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು

ಬಾದಾಮಿ ಅರೋಗ್ಯಕರ ನಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.



ರಕ್ತದೊತ್ತಡ(Blood Pressure) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಹಾರತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬಾದಾಮಿ ನಿಮಗೆ 0.6 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಖನಿಜವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಔಷಧದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.

They are rich is fibre, protein, healthy fats and immunity-boosting antioxidants. If you are not the one to like having bland soaked almonds in the morning, try having flavourful roasted almonds for snacks.

The process of roasting brings out the deep-rooted flavours of almonds adding a palatable smokiness to them, making them better and tastier.