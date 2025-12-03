ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಿರಿ
Liver Cancer Prevention: ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಹೆಪಟೊಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು 35% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನು?
ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಪಟೊಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ (Hepatocellular carcinoma (HCC) ಎಂಬ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ 35% ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 130,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು
ಇದು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು, ಡೈಟರ್ಪೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಎಂಜೈಮ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ...
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಸಿರೋಸಿಸ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಪಟೊಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆತಂಕ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ
ಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
