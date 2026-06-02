Eye Care Routine: ಕಾಂತದಂತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಒಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದೇ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಡಲ್ ಆದ ಕಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಊತ... ಇವೆಲ್ಲಾ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿದ ಐ-ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಬದಲು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಂತದಂತೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್!
2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನೀರನ್ನು ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಊತ (Puffiness) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ರೋಸ್ ವಾಟರ್
ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಅಪ್ಪಟ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ (ಪನ್ನೀರು) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆ (Cotton pad) ಅದ್ದಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಗುಣ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ತಂಪು ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳನ್ನು (Dark Circles) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯೇ? ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಸಿರು ವಸ್ತುವನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಆ ಶಾಖವನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ
ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ದಟ್ಟವಾದ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು (Eyelashes) ಮುಖ್ಯ. ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ (Castor oil) ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ (Earbuds) ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು
ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿಭಾಗ ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
