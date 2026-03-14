- ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.. ಅದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು!
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.. ಅದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು!
Liver disease signs ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈಗ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಣಿದ ಭಾವನೆ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ನೋವು, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಚರ್ಮ ತುರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಸೇರಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣ
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಎಂಬ ಹಳದಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಅತಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಒಡೆಯುವಾಗ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಕೃತ್ತು ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ, ಅದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುವುದು, ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ ಉಬ್ಬುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಸಾಂಥೆಲಾಸ್ಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ಮೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಕಾಮಾಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ, ಅವು ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಮೂತ್ರವು ಗಾಢವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
