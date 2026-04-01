ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾಯ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಪತ್ತೆ; ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರ್-ಟಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವು ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಡ್ಡೆ
ಮಸ್ಸಾಚ್ಯುಸೆಟ್ಸ್: ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗಿದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.
ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್-ಟಿ ಎಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು 3 ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಏನಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ?
ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆದುಳಿನಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಿಕಿರಣ, ಕಿಮೊಥೆರಪಿಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕ. ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್-ಟಿ (ಕೈಮೆರಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಟಿ-ಕೋಶ) ಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ
ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು(ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್), ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕರಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಗಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರವೂ ತಗ್ಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಮೂವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜ್ವರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೊಂದಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ, ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ.. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಆಶಾಕಿರಣ
ಸದ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಚಮತ್ಕಾರದಂತೆ ಆದ ಈ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಸದ್ಯ ಇರುವ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಜತೆ ಕಾರ್-ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಯವೇ ಸರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಅಪ್ಪ
