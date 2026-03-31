ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡಿದ ICMR, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡಿದ ICMR, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು? ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿದ ಬೇರೆ ಬೆರೆಯಾಗಿದೆ.
Image Credit : Gemini AI
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 6 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿ ಆರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ICMR-NCDIR) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 46,762 ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಲಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 47,314ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಹೆೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭ: ಡಾ. ಬೀರಪ್ಪ
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ನಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬೀರಪ್ಪ ನಗರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : istock
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 36.2. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಶೇ. 8.1) ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಶೇ. 6.6) ಇವೆ.
Image Credit : istock
ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶೇ. 21.7, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶೇ. 10.5 ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶೇ. 7.9 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, 30 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕೇವಲ 0.3% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : social media
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3.3% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.5 ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.6 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವಿಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ತೊಟ್ಟು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ರಾವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
