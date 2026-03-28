Kannada

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ.

women Mar 28 2026
Author: Pavna Das Image Credits: Getty
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ?

ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.

ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಸ್ತನಗಳ ಆಕಾರ ಗಮನಿಸಿ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತನಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು , ಸ್ತನಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಉತ್ತಮ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ತನಗಳ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ

ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಸ್ತನಗಳ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ. ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ

ಕಂಕುಳಿನ ಭಾಗವನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ಕೇವಲ ಸ್ತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಂಕುಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ . ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಕುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಭಯ ಬೀಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

