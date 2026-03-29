ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ.. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
Iran-Israel War Impact: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ಹೀಲಿಯಂ' ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ಅಭಾವವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ತುಂಬಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೀಲಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕತಾರ್ನ 'ರಾಸ್ ಲಫಾನ್' ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಯು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಲೂನ್ ತುಂಬಿಸಲು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಲಿಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆರೇಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಬಳಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಹೀಲಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ (Magnets) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು -269 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ತಂಪಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಲಿಯಂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಲಿಯಂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಬಲ್ಲದು. ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೀಲಿಯಂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಂತಹ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದು ಖಚಿತ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯಂ ಲಭ್ಯತೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇದನ್ನು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ