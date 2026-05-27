ಬಾಯ್ಸ್ ಇಯರ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್: ಇದು ಬರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಒಂದು 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಗ್' (Swag) ಎನ್ನುವುದು ಬರಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (Ear Piercing) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡ್ (Stud) ಇದ್ದರೆ ಆ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇರೆ! ಆದರೆ, "ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ" ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಬಹುದು.
ಆದರೆ ಹುಡುಗರೇ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ 'ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್'ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡ್!
ಸಂಪ್ರದಾಯದ 'ಕರ್ಣವೇಧ' ಸಂಸ್ಕಾರ:
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 16 ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣವೇಧ' ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ವೀರರಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಅಥವಾ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕುಂದು ತರುವುದಿಲ್ಲ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್:
ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಿವಿಯ ಹಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮರ್ಮ ಬಿಂದುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಪುರಾತನ ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು!
ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಎಡನಾ ಅಥವಾ ಬಲನಾ?
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಕ್ಲಾಸಿ' ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಪ್ಸ್ (Hoops) ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೈಜೀನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಹರಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳಿತು. ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬರಿ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸೋ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್!