ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ.. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಪದರ, ಏನಿದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ?
Stone man syndrome: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ಬಾಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಬುಜ್ಮದ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಈಕೆ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಚರ್ಮವು ಕ್ರಮೇಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ಬಾಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ
ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಜನರು ಬಾಲಕಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಾರು?
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ದಂತೇವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಮ ಅಬುಜ್ಮದ್ ಪ್ರದೇಶದವಳು. ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು 13 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ ವರದಿ
ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು 2020 ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದವು.
ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದವು. ಇಂದು ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ದಪ್ಪ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಪದರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಚರ್ಮವು ಮರದ ತೊಗಟೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೋಲುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಡೆಯಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.