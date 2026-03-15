ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ! ಅದುವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಜೀವಿನಿ; ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ 'ಗಂಜಿ'ಯಿಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ (Rice) ಮಿಕ್ಕುವುದು. ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಒಂದೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ:
ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಈ ಅನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ, ಈ ನೆನೆದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಬಯಸುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಂಜಿಯಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನದ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು:
ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಆಹಾರ ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ:
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಅನ್ನವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 (Vitamin B12) ಅನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ'ಗಳು (Probiotics) ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು 'ವೇಸ್ಟ್' ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗಂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ!