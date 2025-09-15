ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸೋದು ಸುಲಭ!
ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
Image Credit : stockPhoto
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಬದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಏನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Image Credit : our own
ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್
ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಬ್ರೊಕೊಲಿ ರೈಸ್
ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ರೈಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : social media
ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್
ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
Image Credit : Getty
ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ರೈಸ್
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
Image Credit : social media
ಬಾರ್ಲಿ
ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಓಟ್ಸ್
ಒಂದು ಕಪ್ ಓಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7.5 ಗ್ರಾಂ ನಾರಿನಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
