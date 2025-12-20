ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ₹430 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾಧೀನದ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹410 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ .

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ 125 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ₹430 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಫೋರ್ಟಿಸ್, ಈ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೋರ್ಟಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಿಎಂಐ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IHL) ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

₹410 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಈ ಸ್ವಾಧೀನದ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹410 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹಾಗೂ ವಿಕಿರಣ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 0.8 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭೂಮಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಅಶುತೋಷ್ ರಘುವಂಶಿ, “ಈ ಸ್ವಾಧೀನವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಿನರ್ಜಿಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,500 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಗುರಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 900 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1,500 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಘುವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆಲ್ವಾರೆಜ್ & ಮಾರ್ಸಲ್

ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಲ್ವಾರೆಜ್ & ಮಾರ್ಸಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಟಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಾಧೀನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಾಧೀನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ವಾಧೀನಗಳನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ವಾಧೀನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಪೋರ್ಟಿಸ್‌ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

