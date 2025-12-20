ಹಾಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಂತ ಕಾಫೀ, ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಿರಿ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ತಿಂತೀರಿ
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರಬಾರದಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವು: ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?