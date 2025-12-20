Kannada

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?

ಹಾಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

health-life Dec 20 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Getty
Kannada

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ವಾ?

ಹಾಗಂತ ಕಾಫೀ, ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಿರಿ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಾ?

ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?

ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದೆಯೇ?

ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದೀರ?

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: Getty

ಈ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ತಿಂತೀರಿ

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರಬಾರದಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವು: ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?