Health Tips: ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು, 'ಎಥಿಲೀನ್' ಅನಿಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾಕೆ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹಣ್ಣಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ 'ಎಥಿಲೀನ್' ಎಂಬ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹಣ್ಣು ಕಳಿತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಕಳಿತಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ರುಚಿ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರದು.
ಹಣ್ಣಿನ ಹೊರನೋಟವೊಂದೇ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಳಿತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ?
ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೂಷ್ಟು (ಫಂಗಸ್) ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿರುವುದರ ಲಕ್ಷಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೃದುವಾದಂತೆ ಅದರ ತಿರುಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಷ್ಟವು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೃದುವಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ (antioxidant) ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕರು ಮೆತ್ತಗಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಮೂಥಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳಿತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ!
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ, ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಹಣ್ಣಿನ ನೋಟ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಬೂಷ್ಟು ಅಥವಾ ನೀರು ಸೋರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ! ಇದು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
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