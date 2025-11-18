ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಆಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು? ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು?
fever diet for kids: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಊಟ ಕೊಡದಿದ್ರೆ, ಶರೀರ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ, ನೀರು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮಯವಾಗುತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ, ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೊಡಿ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೀರು, ORS, ಎಳನೀರು, ನಿಂಬೆರಸ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೀಡಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಕಿಚಿಡಿ, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಇವು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಇವು ಗಂಟಲನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಸಾಲಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಸ್ಪೈಸಿ ಕರಿಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಸತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಾಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕೇಕ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ
ಜ್ವರವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕೇಕ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರದ ಶಕ್ತಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಡಿಮಯಾಗಾಲು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಪ್ಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಇವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
