ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಸನ್‌ಬರ್ನ್-ಟ್ಯಾನಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ!

health-life Apr 25 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chatgpt
ಸನ್‌ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

UVB ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸನ್‌ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಉರಿ, ಊತ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. 

Image credits: freepik
ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ?

ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು UV ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇಹದ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚರ್ಮ ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 

Image credits: freepik
ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. UVA ಮತ್ತು UVB ಎರಡೂ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ (ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು SPF ಇರುವ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Image credits: Asianet News
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ

ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ (skin barrier) ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಹಗುರವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

Image credits: Asianet News
ವೃತ್ತಿಪರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ (dermatologist) ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 

Image credits: Asianet News
ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್, ಫೆರುಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್) ಬಳಸಿ. ಅಗಲವಾದ ಟೋಪಿ, ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. 

Image credits: Pinterest

