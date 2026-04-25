UVB ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಉರಿ, ಊತ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು.
ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು UV ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇಹದ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚರ್ಮ ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ (skin barrier) ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಹಗುರವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ (dermatologist) ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್, ಫೆರುಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್) ಬಳಸಿ. ಅಗಲವಾದ ಟೋಪಿ, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ.
