Chicken Health: ಚಿಕನ್ನ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಭಾರೀ ಡೇಂಜರ್!
Unhealthy Chicken Parts: ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಣಜ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಚಿಕನ್ ಭಾಗಗಳು
ಕರುಳು (Intestines): ಕೋಳಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಳನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಕುತ್ತಿಗೆ (Neck): ಕೋಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು (Feet): ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ತಲೆ (Head): ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಈ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ
ಶ್ವಾಸಕೋಶ (Lungs): ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೋಳಿಯ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಇರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೂ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಗಿಜಾರ್ಡ್ (Gizzard): ಇದು ಕೋಳಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಚಿಕನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ?
