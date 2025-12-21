- Home
- Kitchen Tips: ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪುದೀನಾ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ
Kitchen Tips: ಪುದೀನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುದೀನವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪುದೀನಾ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?. ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಸೀಸನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ. ತಂದಿರುವ ಪುದೀನವನ್ನು ಸಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1 ವಾರದವರೆಗೆ ಪುದೀನವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ -
ನೀವು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪುದೀನಾ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೇರುಗಳಿರುವ ಪುದೀನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುದೀನವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಡದ ಕೆಳಭಾಗವು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುದೀನವು 4-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನೀರು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:
ಪುದೀನವನ್ನು ತೊಳೆದು ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪುದೀನವು ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ:
ಪುದೀನವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅಡಿಗೆ ಟವಲ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಚೀಲದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪುದೀನವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನವನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇನೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಿ.
ನೀವು ಪುದೀನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಟ್ನಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈತಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
