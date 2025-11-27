How to store flour: ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೋಟಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ (Store atta in fridge) ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದೇ?. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಹುದುಗುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಶೀತ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. CO₂ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಹುದುಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟನ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಪಾತಿ ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಗಿಯಲು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್, ಭಾರ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹುದುಗುವಿಕೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಪಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? (How to store flour?)
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರು "ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ರೋಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ."
Wheat flour storage tips: ಇದರರ್ಥ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.