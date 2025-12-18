Kitchen Tips: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿ 20-25 ದಿನ ಕಳೆದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ… ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Kitchen Tips: ಶುಂಠಿ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಿಂದ 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಳು ಆಗದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಶುಂಠಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಶುಂಠಿಯು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಂಜನಾ ಸೋನಿ, ಶುಂಠಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಶುಂಠಿ ಸಹ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಕೊಳೆತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶುಂಠಿ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೂಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇಡೀ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬದಲಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಶುಂಠಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶ ಇರದಂತೆ ಒರೆಸಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಇಡುವುದು
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಟವೆಲ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೇಖರಣಾ ವಿಧಾನ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
2-3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಶುಂಠಿಯನ್ನು 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ನೀವು ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶುಂಠಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ, ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಶುಂಠಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ..
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.