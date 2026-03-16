ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಕುಮ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ನಟ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮಗ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಅವರ 'ಸಿರೈ' ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 'ಸಿರೈ'. ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. 75 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
'ಸಿರೈ' ಚಿತ್ರದ 75ನೇ ದಿನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ನಟ ತಿಲಕ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ನಟ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು.
2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಸೊಲೊಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕುಮ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಅವರ ಎತ್ತರ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 'ಇವನ್ ವೇರ ಮಾದಿರಿ', 'ಅರಿಮಾ ನಂಬಿ', 'ಸಿಗರಂ ತೊಡು', 'ಕಬಾಲಿ', 'ವೆಳ್ಳೈ ಯಾನೈ', ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಮತ್ತು 'ಇರುಗಪಟ್ರು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ತಾನಾಕಾರನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕ ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮಿಳ್ ಅವರೇ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಥೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ನಟನೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತ್ತು. 'ತಾನಾಕಾರನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು, "ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, ನನ್ನ ತಾತ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು. "ನಟನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. "ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ವಾರಸುದಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಸೆಪಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ, 'ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಟಿಸಿದ 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. "ಸಿರೈ ನನ್ನ 25ನೇ ಚಿತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.