ಬಾಲಿವುಡ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಇದೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ (Sushant Singh Rajput ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ (Shweta Singh Kirti) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂಟಿತನ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ವೇತಾ, "ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಅಂತಹವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಸರಳ ಹೃದಯದ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿಸಿತು'
ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕದಿದ್ದರೂ, ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಳವು ಅವರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸುಶಾಂತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.
'ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ'
ಕೆಕೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವುಗಳು ಜನರನ್ನು ಏಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ವೇತಾ, "ಏಕೆಂದರೆ, ಆಳವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ 'ಅಧ್ಯಾಯ 2' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ರಿಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (NCB) ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭರವಸೆ. ಇಂದು, ನಾನು ಮತ್ತೆ
ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ! ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ".. ಎಂದು!
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೀಲಾ ಗೋಖಲೆ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ರಿಯಾ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ – ಅವರು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರವನ್ನು (ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭ - ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿವೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.