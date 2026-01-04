- Home
- ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?, ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ರೀಟ್ವೀಟ್
Does sleeping without clothes increase lifespan: ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಜವೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ "ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು 7 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಟ್ವೀಟನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?. ಈಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆ: ವೃಷಣ ತಂಪಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ: ಜನನಾಂಗಗಳ ಸುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವು ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮೀಯತೆ: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿರುವುದೇನು?
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೊಪೊಲಜಿಯಲ್ಲಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಥರ್ಮೋರ್ಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ತೀರ್ಮಾನ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸರಾಸರಿ ಮಾನವ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ 7 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನೀವು 7 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಆದರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
