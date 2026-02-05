Thyroid Cancer: ದೇಹ ನೀಡುವ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೋಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಹೀಗಿದ್ದರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಊತ, ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸರಿಹೋಗದ ಒರಟು ಧ್ವನಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆಯು ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ
ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನೋವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ರಕ್ತ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಇದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ-ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೇ ರೋಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
