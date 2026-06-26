ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಈ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Raw Peanut Benefits Kannada: ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ಪುಟ್ಟ ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಡಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಅಪಾರ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಅಪಾರ
ಶೇಂಗಾವನ್ನು 'ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿವೆ. ದಿನವೂ ಮಿತವಾಗಿ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಅಪಾರ.
1. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
1. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಹಸಿ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮೊನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುತ್ತೆ
2. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುತ್ತೆ
ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶೇಂಗಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 26 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
3. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
3. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು (Overeating) ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
4. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಹಸಿ ಶೇಂಗಾದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ ಅಂಶವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ
5. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ
ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟಿನ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಬಯೋಟಿನ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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