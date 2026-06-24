Paratha Health Risks: ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಈ ಆಹಾರ, ದಿನ ತಿನ್ಬೇಡಿ
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪರೋಟ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪರೋಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ರುಚಿ ರುಚಿ ಪರೋಟ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪರೋಟ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪರೋಟ ಪಾಲಕ್ ಪರೋಟ, ಪನ್ನೀರ್ ಪರೋಟ ಅಂತ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪರೋಟ ತಿನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೋಟ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪರೋಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೇಹ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅಸಮತೋಲನ
ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರೋಟ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆ
ಪರೋಟ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇದ್ರಿಂ ದೂರ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆಮ್ಲೀಯತೆ
ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ದೆಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಸೇವನೆ ನಂತ್ರ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪರಾಟ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಬೇಕು. ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.