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- ಕುಡಿಯೋದು ಓಕೆ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಜಸ್ಟ್ 10 ದಿನ ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಕುಡಿಯೋದು ಓಕೆ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಜಸ್ಟ್ 10 ದಿನ ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು!
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿಬರುವ ಮೊದಲ ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಅದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಪಾತ್ರೆ ಕುದಿಯುವ ಸದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲ, ಅವು ದಿನಚರಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನವೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಇವುಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಫೀನ್ (Caffeine) ವ್ಯಸನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳು (ಮೊದಲ 1-3 ದಿನಗಳು):
ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು, ಆಲಸ್ಯ, ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಕೆಫೀನ್ ಕಿಕ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಈ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದಾಟಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
1. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆ:
ಕೆಫೀನ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಅಡೆನೊಸಿನ್' ಎಂಬ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಬಂದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಫೀನ್ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರ (Circadian Rhythm) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.
2. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ (Acidity) ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೇರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
3. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ನಾವು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಫೀನ್ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಈ 'ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಪ್ರಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ:
ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (Dehydration). ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ:
ಒಮ್ಮೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದರೆ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಗುರವಾದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲವಲವಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಈ '10 ದಿನಗಳ ಚಾಲೆಂಜ್' ಇಂದೇ ಶುರು ಮಾಡಿ!
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