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- Metabolic Health: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ! ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋ 5 ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
Metabolic Health: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ! ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋ 5 ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
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ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡೋಣ
ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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Image Credit : Getty
ಆಹಾರವನ್ನು ക്രമീകരിക്കാം
ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ.
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ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
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Image Credit : Getty
ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಣ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Getty
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
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