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- Shocking: ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಾಜೋಲ್ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು; ಶಾರುಖ್ ಮರೆತ ನಟಿ ಆ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ!
Shocking: ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಾಜೋಲ್ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು; ಶಾರುಖ್ ಮರೆತ ನಟಿ ಆ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಜೋಲ್ ಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನೂ ಕಾಜೋಲ್ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ನಟ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರು!
'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ಗೆ ಮರೆವು! ಶಾರುಖ್ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ನಟಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಆ ನಟ ಮಾತ್ರ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್-ಅಂಜಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಟೀನಾಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದು ಅಂಜಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು!
ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನಾಹುತ:
ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ಯೇ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ ದೀವಾನಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಜೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅವರ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದರು.
ಯಾರು ನೀವೆಲ್ಲ? ಕಾಜೋಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ!
ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಜೋಲ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಆಘಾತ ಕಾದಿದ್ದೇ ಆಗ! ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಜೋಲ್ ಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನೂ ಕಾಜೋಲ್ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ಕಾಜೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮರೆವು (Temporary Memory Loss) ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್!
ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗ, ಕಾಜೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ಅವರ ಅಂದಿನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್! ಕಾಜೋಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ತುಟಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಜೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಜಯ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಜೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತರಾದರಂತೆ. ನಂತರ ಅಜಯ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರಳಿತು.
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ:
ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾರುಖ್ ಕಾಜೋಲ್ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಅಪಘಾತವು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
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