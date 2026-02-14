- Home
ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಚರ್ಮದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಶೈನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 'ಸ್ಕಿನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್'ನಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಆದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಝೆನ್ಝೀ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಝೆನ್ಝೀ (Gen Z) ಹುಡುಗಿಯರಂತೂ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ಗಿಂತ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 'ಸ್ಕಿನ್-ಫಸ್ಟ್' ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಮಂತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲೋ ತರೋಕೆ ಝೆನ್ಝೀ ಹುಡುಗಿಯುರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ 10-12 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋ 'ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್' ರೂಟಿನ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಝೆನ್ಝೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು 'ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್' ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ - ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಕೊರಿಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಮುಖ ಕನ್ನಡಿ ತರ ಹೊಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಿಯೋ ಬದಲು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮದ ಒಳಗೇ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸ್ಕಿನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು. ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸೈಕಲ್. ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ (ಚರ್ಮದ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶ ತೆಗೆಯುವುದು), ಎರಡನೇ ರಾತ್ರಿ ರೆಟಿನಾಲ್, ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಹಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬ್ಲಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಟೋನ್ನ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಫೇಶಿಯಲ್
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್
ಒಣ ಚರ್ಮ (dry skin) ಇರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಕ್. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಕೇರ್: ನೋ-ಹೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್
ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಹೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಗಳ ಬದಲು, ಝೆನ್ಝೀ ಈಗ 'ನೋ-ಹೀಟ್' ಹ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಜಡೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಚ್ಚೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೀಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
