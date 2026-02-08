Gen Z Fitness Craze ಈಗಿನ ಜೆನ್-ಝಡ್ ಹುಡುಗರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹುಚ್ಚು ಹಲವು ಬಾರಿ 'ಅಡಿಕ್ಷನ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಡೆಯುವ ಗೀಳು ಯುವಕರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಹೆಲ್ತ್' ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆನ್-ಝಡ್ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಬಾಡಿ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋ ಯುವಕರು, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನೇ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವೇ ಆದರೂ, ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿ ಗೀಳಾದಾಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಆಕರ್ಷಕ ದೇಹ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾರಿ
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸೋ ಫೋಟೋ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೆನ್-ಝಡ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ, ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಹೋಗಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಲುಕ್' ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ఇದು ಈಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.
ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು?
ಜಿಮ್ ಗೀಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ.
1. ವರ್ಕೌಟ್ ಬರ್ನೌಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಎಂಬ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತು ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲವರ್ಸ್ ದಿಢೀರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ದೇಹದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
3. ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಾರ್ಫಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್
ಮನೋವೈದ್ಯರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನ್-ಝಡ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ 'ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಾರ್ಫಿಯಾ' ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನ್ಯೂನತೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ 'ಫಿಲ್ಟರ್' ಹಾಕಿದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಜಿಮ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳು
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡಯಟ್ಗಳು: ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ನಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ: ದುಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಯುವಕರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿತ್ತು. ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ತರಬೇತುದಾರರು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಳಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಲೈಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ದೇಹ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ, ಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು.