AI-ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞೆ ದೇವಿಕಾ ರಾವ್ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ತಾಳ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ AI ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ AI-ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ದೇವಿಕಾ ಡಾನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್' ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದೇವಿಕಾ ರಾವ್ ಅವರು, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ NHS UK, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು DCMS UK ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಜನೆ, ಪದಂ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, AI ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು UK ಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ' ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ?
ಈ ವಿಧಾನವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, 'ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಾಳವೇ (rhythm) ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಇನ್ನು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.
ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಬಗ್ಗೆ
ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026, ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ 20ರ ವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ AI ಶೃಂಗಸಭೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 'ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ, ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ' (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ) ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು, 30 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು 45 ಸಚಿವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. AI ಆಡಳಿತ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು: ಜನರು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ - ಜನರು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ. ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ AI ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)