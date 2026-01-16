ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ!
Aluminium cookware health risks: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರ(Acidic food)ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಹವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಊಟಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಲೋಹ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಹವು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರಣ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವುದು ಮುಂತಾದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
