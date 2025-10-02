Healthy Cookware: ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೌದು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೌದು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ (Stainless steel)
ಪಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (Aluminum)
ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹುಳಿ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ (Cast iron)
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಲೇಪಿಸಬೇಕು.
ತಾಮ್ರ (Copper)
ತಾಮ್ರವು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತಾಮ್ರವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತವರ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಪಿಸಬೇಕು.
ಹಿತ್ತಾಳೆ (Brass)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ "ಲೇಪನ" ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸದಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೆರಾಮಿಕ್ (Ceramic)
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು 100% ಸೀಸ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಇದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್/ಟೆಫ್ಲಾನ್ (Nonstick/Teflon)
ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಲೇಪನದ ಮೇಲೆ ಗೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಉತ್ತಮ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.