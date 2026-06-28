ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಚ್ಚರ! ಈ 4 ಉತ್ಪನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ; ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಡಾ. ಹಂಸ ಯೋಗೇಂದ್ರ
Dr. Hansa Yogendra Health Tips: ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಹಂಸಾ ಯೋಗೇಂದ್ರ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಈ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಡಾ. ಹಂಸ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
1. ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು (Scented Sanitary Pads)
1. ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು (Scented Sanitary Pads)
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೃತಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು (Fragrance Chemicals) ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜನನಾಂಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
2. ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು (Skin Whitening Creams)
2. ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು (Skin Whitening Creams)
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಬಳಸುವ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಪದರವು ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ (Skin Thining). ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
3. ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳು (Chemical Hair Dyes)
3. ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳು (Chemical Hair Dyes)
ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಡೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ (Ammonia) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (Scalp) ಊತ ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೆಹಂದಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
4. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು (Intimate Hygiene Liquids)
4. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು (Intimate Hygiene Liquids)
ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಡಾ. ಹಂಸಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನನಾಂಗದ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕೃತಕ ದ್ರವಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
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