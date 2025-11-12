Diabetes Symptoms: ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
Early signs of diabetes: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಗವು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ-ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿದ ಭಾವನೆ
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಸೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ
ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ದೇಹವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆಯೇ ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಾಯ ಗುಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾದರೂ ಅದು ಗುಣವಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲ್ಲ.