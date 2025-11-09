ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 4 ಟೆಕ್ನಿಕ್
Insomnia causes: ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತೆ
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೇಹವು ಇಡೀ ದಿನ ದಣಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಚಡಪಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿವೆ.
7-8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು?
ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಶರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೀನೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು.
1. ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ
ಆತಂಕ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಿವಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯ ಲೋಬ್(ear lobe)ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 20 ಬಾರಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
2. ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ನಡುವಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳು ಸಹ ನಿದ್ರಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಯಿಂದ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.