ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಹೃದಯ ಜೋಪಾನ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ?
ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದವಾದ ದೀಪ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವೇಗವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನ ಅಂದುಕೊಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕತ್ತಲೆಯಾದಾಗ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮಗೆ ಆಳವಾದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೀಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎರಡನ್ನೂ ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
- ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ
- ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು
ಈ ಮೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕು ಹೃದಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ (arrhythmia) ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್/ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು:
- ತುಂಬಾ ಮಂದ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಹಳದಿ ರಾತ್ರಿ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್/ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಇವು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
