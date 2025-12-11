ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ!
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ
ಸದ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಔಷಧದ ಅಂಶವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೌದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್ ಎಂಬ ಔಷಧದ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ Trustified ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ವೊಂದು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನು?
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ
Trustified ಮೊಟ್ಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಔಷಧದ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಹ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆ ವರ್ಗವನ್ನೇ ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಔಷಧವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಡಾ. ಮನನ್ ವೋರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮನನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ನೈಟ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ AOZ ನ ಕುರುಹುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಅಂಶ ಬಂದಿದ್ಹೇಗೆ?
ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮನನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
