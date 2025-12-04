ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಮೊಟ್ಟೆ ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ಫಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು
Real or Fake Egg Test: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ..
ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮೊಟ್ಟೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊರಾದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯು ಕಟ್ಘರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಭಾರತೀಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅಸಲಿ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಜವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅದರ ಮುಳುಗುವ ವೇಗ, ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ದ, ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ
ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಒರಟು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದಂತಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ
ಆದರೆ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ನಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ.
*ಒಂದು ಲೋಟ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿ.
*ಮೊಟ್ಟೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
*ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿನ್ನಲು ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
*ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ.
