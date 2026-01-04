ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗುತ್ತಾ?, ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಿದು
Kidney Stone Remedies: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜ?.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ
ಬಿಯರ್ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾದುಹೋಗಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯೂರಿನ್-ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಪಾಯ
ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು 5 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯದಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕಲ್ಲು ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬಿಯರ್ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ
ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಯರ್ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
