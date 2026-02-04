Border Security: ಗಡಿ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನೇತು ಹಾಕ್ತಾರೆ?
India border security: ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಬೇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೇತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ?. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
15
Image Credit : Gemini AI
ಹೈಟೆಕ್ ಪರಿಕರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ, ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಬೇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದು.
25
Image Credit : Gemini AI
ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ನೇತುಹಾಕಿದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಶಬ್ದ ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
35
Image Credit : Gemini AI
ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗ
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಹಿಮ ಬೀಳುವಾಗ ಹೈಟೆಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
45
Image Credit : Gemini AI
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆ
ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
55
Image Credit : Gemini AI
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲೂ, ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos