ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.12): ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ 'ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಚಾರ್ಟ್' (ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ! 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Calorific Content) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಕೇಟರರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು 'ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ' (FDA) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು (ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು) ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಊಟ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, "ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಟನ್ ಕರ್ರಿ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದೆರಡು ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದಿನದ ಇತರ ಸಮಯದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಸೇರಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ (ಶುಗರ್) ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ (ಉಪ್ಪು) ಮಟ್ಟ ದಿಢೀರನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಜನರು ತಾವು ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್'ಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ 'ಹೋಮ್ ಶೆಫ್'ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು (Special Inspection Drives) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ (FDA) ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.