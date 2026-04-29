Beer: ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ? ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಪಾತ್ರವೇನು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಇದು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಲಿ, ಗೋಧಿ, ಬ್ರೂವರ್ಸ್ ಯೀಸ್ಟ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಾಶವಾದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವುದು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟವಾದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರುಚಿಯಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ.
ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಓಟ್ಸ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಯರ್ ಮೂಲಕ ವಿಟಮಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ (Silicon) ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (Dehydration). ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ.
ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಡಿಯುವವರು ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕುಡಿತದ ಚಟ ಇರುವವರಿಗೂ, ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
*(ಗಮನಿಸಿ: ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಇರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಯರ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು 100% ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.)*
